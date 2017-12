Van Bronckhorst: Afscheid met opgeheven hoofd

,,Het was een moeilijk Europees seizoen, we hebben veel geleerd van het spelen tegen Europese topploegen. Ik ben blij dat we waardig afscheid hebben kunnen nemen'', zei Van Bronckhorst woensdag na de winst op Napoli (2-1).

Feyenoord verloor de vorige vijf groepswedstrijden allemaal, maar toonde gedurende de Champions League wel progressie. ,,We hebben iedere wedstrijd keihard gewerkt, maar stonden na afloop steeds met lege handen. In het voorgaande duel met City viel het voor ons ook weer net de verkeerde kant op'', zei Van Bronckhorst over de late nederlaag in Manchester (1-0).