Van de Beek blijft kritisch: ‘Ik had ook nog een tweede moeten maken’

Nog een goede wedstrijd tegen de Spurs komende woensdag en Ajax staat na 23 jaar weer in de finale van de Champions League. Wie Van de Beek en zijn ploeggenoten vlak na de zege in Londen beluisterde, die kreeg niet dat gevoel. Euforie was ver te zoeken. ,,Dat komt omdat we er nog niet zijn en in de tweede helft niet ons beste spel speelden. Maar we hebben ze een helft redelijk weggespeeld”, zei hij. ,,Als wij volgende week zo spelen als in het eerste half uur hier, dan is de kans groot dat we naar de finale gaan.”