Van de Beek langer bij Ajax

New Heroes wil vanaf 2019 sportief gaan oogsten

13:15 Het is dik een jaar geleden dat Bob van Oosterhout, samen met zijn kompaan Jos Frederiks, eigenaar werd van New Heroes. Het tweetal heeft enkele duidelijke doelen voor ogen met de Bossche basketbalclub, vertelt Van Oosterhout in een interview dat zaterdag wordt gepubliceerd in Brabants Dagblad.