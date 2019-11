Van de Beek, Martinez en Alvarez bij Ajax-selectie voor duel met Chelsea

Het is nog onduidelijk of Van de Beek, Álvarez en Martínez fit genoeg zijn om in de basis te starten. In de Champions League mogen achttien spelers op het wedstrijdformulier staan. Trainer Erik ten Hag zal morgen nog twee spelers naar de tribune moeten verwijzen. De Amsterdammers trainen vanavond op Stamford Bridge, het stadion van Chelsea waar de wedstrijd dinsdag wordt gespeeld.



De Europese bond UEFA stelde de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi aan voor het duel. Zowel Ajax als Chelsea heeft na drie groepswedstrijden zes punten. De Engelse club won twee weken geleden in Amsterdam met 1-0, door een laat doelpunt van invaller Michy Batshuayi.