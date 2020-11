Van de Beek met United op bezoek bij Basaksehir, Zenit ontvangt Lazio

Primoz Roglic Hoe de man die alles won aan die ene nederlaag herinnerd zal worden

3 november Het absurd goede seizoen van Jumbo-kopman Primoz Roglic (31) kreeg dinsdag maar weer eens een nieuw hoofdstuk. De Sloveen won de tijdrit in de Vuelta (zijn vierde ritzege) en pakte ook de leiderstrui terug. Toch zal het in alle terugblikken vooral gaan over die ene dag in september toen hij de Tour de France verloor.