Van de Beek wil niet over Real Madrid praten

Van de Beek zat naast trainer Erik ten Hag tijdens de afsluitende persconferentie voor het beslissende duel met Valencia in de groepsfase van de Champions League. Wat Spaanse journalisten ook probeerden, Van de Beek liet zich niet verleiden tot antwoorden over de interesse die Real Madrid in hem heeft. Van de Beek staat al langer in de belangstelling van Real. Afgelopen zomer ketste een transfer op het laatste moment af. Mogelijk vertrekt hij aan het einde van het seizoen alsnog naar Real. Van de Beek liet eerder al weten dat hij niet zijn zinnen heeft gezet op een transfer in de winterstop.

Van de Beek beseft dat Ajax zonder de geblesseerde aanvaller Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad voor een zware opgave staat. ,,We weten dat Valencia hetzelfde type spel speelt als wij”, aldus Van de Beek. ,,Ze willen graag aanvallen. Uit hebben we met 3-0 gewonnen, maar zagen we ook dat zij veel kwaliteiten hebben. Het had daar net zo goed anders af kunnen lopen. We gaan met een goed plan het veld op. We moeten vol gas voor een resultaat.”