Van de Zandschulp baalt van laat bericht schema, duel met Griekspoor in Nederlandse ochtend

Van de Zandschulp versloeg in de openingsronde Ilja Ivasjka uit Belarus (6-3 3-6 7-5 6-3). De ontmoeting met Griekspoor is de eerste op een grandslamtoernooi tussen twee Nederlanders in 22 jaar. In 2001 was Jan Siemerink Sjeng Schalken in Melbourne in vijf sets de baas.