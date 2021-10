Van de Zandschulp blijft verbazen en knikkert topfavoriet uit toernooi

Van de Zandschulp had direct het betere van het spel en in de derde servicebeurt van de als eerste geplaatste Rublev wist hij dat te verzilveren met een break. Die voorsprong gaf de Nederlander niet meer uit handen en met soevereine opslaggames trok hij de set naar zich toe.



Daarna ging het beter draaien bij de thuisspelende Rus. In de eerste servicegame van het tweede bedrijf wist Van de Zandschulp nog drie breakpoints weg te werken, maar niet veel later was het alsnog raak voor de 24-jarige Rublev. De Nederlander toonde echter karakter, wist zijn opponent vervolgens twee keer te breken en boekte zo een zeer imponerende overwinning. Op zijn tweede matchpoint velde hij het vonnis.



In de eerste ronde van het hardcourttoernooi in Sint-Petersburg had Van de Zandschulp al eenvoudig afgerekend met de Japanse medequalifier Yoshihito Nishioka (6-2, 6-2). Daarna stuitte de Nederlander op de Sebastian Korda, de talentvolle zoon van oud-tennistopper Petr. Ook met de als achtste geplaatste Amerikaan maakte Van de Zandschulp korte metten: 6-2, 7-5.