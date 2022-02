Van de Zandschulp en Griekspoor stijgen verder op tennisranglijst

De 26-jarige Van de Zandschulp steeg, ondanks het missen van het ATP-toernooi in Dubai door een positieve coronatest, twee plekken en staat nu op de 48e positie. Griekspoor (25) kwam afgelopen week ook niet in actie maar steeg toch drie plaatsen naar plek 54.

Ook is de Rus Daniil Medvedev nu officieel de nieuwe nummer 1 van de wereld. Die plek nam de 26-jarige tennisser over van Novak Djokovic, die de lijst twee jaar aanvoerde. Djokovic werd vorige week in Dubai in de kwartfinales uitgeschakeld door de Tsjech Jiri Vesely. Medvedev verloor in het Mexicaanse Acapulco in de halve eindstrijd van de latere winnaar Rafael Nadal.