Van de Zandschulp kijkt nu al uit naar ontmoeting met Nadal: ‘Ik kan van iedereen winnen’

Woeste basketbal­coach maakt indruk met speech over bloedbad Texas: ‘Het is genoeg geweest!’

De Amerikaanse NBA-coach Steve Kerr heeft gisteravond tijdens een persconferentie geweigerd te praten over basketbal vanwege het bloedbad op een basisschool in Texas, waarbij negentien kinderen werden doodgeschoten. In de plaats daarvan hield de Golden State Warriors-coach een emotioneel betoog, waarin hij met trillende stem pleitte voor strengere wapenwetgeving. Het spraakmakende fragment is op sociale media al miljoenen keren bekeken.

10:00