Van de Zandschulp moet in Rome na drie sets buigen voor Ruud

Wegens succes geprolon­geerd: Major League Baseball keert terug naar Londen

De Amerikaanse honkbalcompetitie MLB gaat vanaf 2023 weer wedstrijden spelen in Londen. Het worden de eerste wedstrijden in de Major League Baseball op Engelse bodem sinds 2019 toen Boston Red Sox en New York Yankees voor het eerst twee wedstrijden in het Olympisch Stadion speelden. Beide duels werden bijgewoond door zo’n 60.000 toeschouwers.

9:48