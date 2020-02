Van de Zandschulp naar finale Duits challenger-toernooi

LIVE | Willem II staat voor ‘topduel’ bij FC Emmen

17:30 • In het klassement van thuisduels staat Emmen op een vijfde plaats, Willem II is de nummer vier in de rangschikking van de uitduels • Willem II won deze eeuw maar één uitwedstrijd in de eredivisie in het carnavalsweekeinde • Alle goals gratis op je mobiel ontvangen? Activeer Goal Alert in de BD-app!