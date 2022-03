Van de Zandschulp overtuigend naar tweede ronde Indian Wells, Griekspoor kan naar huis

Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi van Indian Wells. De 26-jarige Nederlander was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse qualifier Tennys Sandgren: 6-4 6-2. De eerste ronde is voor Tallon Griekspoor het eindstation na de nederlaag tegen Sam Querrey die voor het eerst sinds de zomer weer eens een partij won

Van de Zandschulp deed vorig jaar ook mee aan Indian Wells, dat ook wel ‘het vijfde grand slam wordt genoemd'. Toen strandde hij al in de eerste ronde. Nu treft de nummer 47 van de wereldranglijst de Canadees Félix Auger-Aliassime die de Rus Andrej Roebljov versloeg in twee sets.

De 21-jarige Canadees, negende op de wereldranglijst, won vorige maand het ATP-toernooi van Rotterdam. Van de Zandschulp en Auger-Aliassime troffen elkaar eind vorig seizoen voor het eerst in de kwartfinales in Stockholm, toen won de Canadees in twee sets.

Uitschakeling Griekspoor

Griekspoor is uitgeschakeld na de eerste ronde. De Nederland trof ook een Amerikaan, Sam Querrey die meedoet met een wildcard. Griekspoor pakte de eerste set via de tiebreak, maar was daarna niet meer opgewassen tegen Querrey (7-6, 2-6, 4-6), de voormalig nummer 11 van de wereld die is afgezakt naar plek 114 op de ranglijst.

Griekspoor kreeg geen grip op de service van Querrey en werd zelf drie keer gebroken (2-6 4-6). De Amerikaan boekte zijn eerste zege sinds Wimbledon vorig jaar.

Volledig scherm Tallon Griekspoor op archiefbeeld. © ANP

700ste zege Murray

Andy Murray heeft zijn 700ste partij gewonnen als prof. De 34-jarige Schot won in de eerste ronde van de Japanner Taro Daniel. Daar had hij drie sets voor nodig: 1-6 6-2 6-4. Onder de 700 overwinningen van Murray zitten twee titels op Wimbledon en een op de US Open. Namens Groot-Brittannië won hij ook twee keer goud op de Olympische Spelen, in 2012 in Londen in 2016 en Rio de Janeiro in 2016. Daarna kampte de tennisser vooral met blessures en moest hij worden geopereerd aan een heup.

Momenteel is hij de nummer 88 van de wereldranglijst.