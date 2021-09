Van de Zandschulp rekent na sensationele US Open af met twijfels: ‘Ik heb iets bijzonders meegemaakt’

Door Tim Reedijk



Nog maar anderhalve week geleden duikelden de internationale media over Botic van de Zandschulp heen, die als grote onbekende plotseling kwartfinalist was tijdens de US Open. De uitspraak van zijn naam (‘Boetic van de Zandsjloep’) werd een gimmick in persconferenties. ,,Pretty tough, huh? The ‘sch’ is tough, huh?”, reageerde hij gevat.