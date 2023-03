Van de Zandschulp verslaat nummer 4 van de wereld bij masterstoernooi in Miami

Botic van de Zandschulp heeft in de derde ronde van het masterstoernooi in Miami de nummer vier van de wereld verslagen. De Nederlandse tennisser was in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Noor Casper Ruud: 6-3, 4-6, 4-6.

Van de Zandschulp, als 26ste geplaatst in Florida, waande zich allerminst kansloos. De nummer 32 van de wereldranglijst won ook al twee van de drie voorgaande ontmoetingen met de 24-jarige Noor, in 2021 op de US Open en vorig jaar in München. Op het masterstoernooi van Rome was Ruud vorig jaar te sterk.

De Noor is bezig aan een matig seizoen. Hij wist nog op geen enkel toernooi twee partijen achter elkaar te winnen. Ook in Indian Wells bleef Ruud steken in de derde ronde.

De 27-jarige Van de Zandschulp is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi van het enkelspel. Tallon Griekspoor besloot na het masterstoernooi van Indian Wells huiswaarts te keren om wat rust te nemen en zich eerder te kunnen voorbereiden op het gravelseizoen.

In het dubbelspel verloren Robin Haase en Matwe Middelkoop in de tweede ronde in drie sets van het Duits/Franse duo Kevin Krawietz en Fabrice Martin: 6-7 (8), 7-6 (4), 10-7. Het was tevens de laatste wedstrijd die de twee als duo speelden. Haase maakte in Florida bekend dat de twee hebben besloten los van elkaar verder te gaan.

Volledig scherm Casper Ruud © USA TODAY Sports