Van de Zandschulp wint weer, Haase strandt in tweede ronde in Melbourne

Van de Zandschulp versloeg de Pool Kamil Majchrzak in drie sets: 6-4 3-6 6-4. Hij won eerder bij zijn debuut op de ATP Tour in Melbourne van de Australiër Tristan Schoolkate. Van de Zandschulp is de nummer 159 van de wereld die opmerkelijk genoeg nog nooit op een ATP-toernooi uitkwam. Vorige maand verzekerde hij zich al van deelname aan de Australian Open.

Haase

Pablo Cuevas uit Uruguay was in twee sets te sterk voor de Nederlander: 7-5 6-3. Eerder won Haase in de Australische stad van de Belg Kimmer Coppejans in twee sets: 6-4 6-3. De Nederlander, die strandde in de kwalificaties voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar, kan alsnog deelnemen aan de Australian Open.