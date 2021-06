Van de Zandschulp woensdagmiddag op de baan

Van de Zandschulp (25) is de eerste Nederlandse man sinds 2017 die de tweede ronde heeft bereikt op Roland Garros. Hij versloeg zondag de Pool Hubert Hurkacz in vijf sets na een achterstand van 2-0 in sets. De debutant op Roland Garros sprak na afloop van de belangrijkste overwinning uit zijn loopbaan. Het was tegen de nummer 20 van de wereld de eerste vijfsetter in zijn carrière.



Fokina (21) is de nummer 46 van de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat op de 154e positie. Ze speelden op de ATP Tour nog nooit tegen elkaar.