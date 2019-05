Van den Brom hoopt op hereniging met Maher bij FC Utrecht

FC Utrecht wil doorpakken nu Europees voetbal een feit is en houdt Maher, getransformeerd tot ‘nummer 6' bij AZ, al langer in de gaten. AZ dacht het kind van de club langer aan zich te kunnen en kreeg daar positieve geluiden te horen uit diens kamp, maar zelfs een goede aanbieding voor de middenvelder kon hem niet verleiden in Alkmaar te blijven. Een hereniging met zijn voormalige trainer Van den Brom is nu een serieuze optie geworden, mede ook door het forse tekengeld dat Maher in Utrecht kan ontvangen. Na dinsdagavond speelt FC Utrecht ook, net als AZ, volgend seizoen Europees voetbal. FC Utrecht ondervindt nog wel concurrentie vanuit het buitenland voor Maher.



Van den Brom heeft zich nu het seizoen in Alkmaar voorbij is samen met de Utrechtse leiding toegelegd op de selectie voor volgend seizoen. Hij sprak al met Ajacied Vaclav Cerny (21), over wie nog altijd met Ajax wordt gesproken. AZ-speler Mats Seuntjens zou eveneens een optie zijn. De middenvelder die vorig seizoen veel als spits speelde, is als bekend een oogappel van de nieuwe trainer en legde al een aanbieding van de Turkse club Gençlerbirligi naast zich neer.