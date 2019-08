Van den Brom na pijnlijke uitschakeling: ‘Het is verschrikkelijk’

De uitschakeling van FC Utrecht door het Bosnische HSK Zrinjski Mostar in de tweede kwalificatieronde van de Europa League is hard aangekomen bij trainer John van den Brom. ,,Het is verschrikkelijk. Je bent hier een heel jaar mee bezig. De hele voorbereiding was afgestemd op deze twee wedstrijden”, aldus Van den Brom.

Terwijl de selectie van Zrinjski Mostar zijn Europese feestje even verderop viert, oordeelde trainer John van den Brom dat het niet goed genoeg was. ,,Bij mij blijft vooral de vraag hangen: hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen? Kijk, vorige week waren we veel beter, dat vooropgesteld. Maar je kunt de twee wedstrijden niet los van elkaar zien en ik vind ons over twee wedstrijden de betere ploeg, dat blijf ik zeggen”, oordeelt de hoofdtrainer.



,,Vorige week hadden we het geluk niet, nu wel met het doelpunt dat we krijgen. Dan hoop je de tweede helft nog vrijer te gaan voetballen. Je weet dat ze gaan komen, maar daar probeer je dan met je kwaliteiten van te profiteren. Dat is niet uitgekomen en dat hebben we over onszelf afgeroepen. Het was wachten op die goal en dat doet bij mij het meeste pijn.”

FC Utrecht ging gisteravond met 2-1 onderuit in de verlenging in Bosnië. In de eerste helft, toen FC Utrecht tegen het einde de score opende, leek er nog niets aan de hand. Van den Brom: ,,We moeten het bij onszelf zoeken, met name de tweede helft. Deze tik weegt heel zwaar. We weten allemaal namelijk wat het is om Europees voetbal te spelen.”

Aanvoerder Willem Janssen was samen met doelman David Jensen schuldig aan het beslissende tweede tegendoelpunt. ,,In de tweede helft waren we onherkenbaar. We deden niet meer wat we hadden afgesproken. Daar schaam je je voor. Dit dreunt wel even na”, zei hij.