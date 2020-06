Van den Ouweland, van prof tot trainer in de dop: ‘Ik spiegel me een beetje aan Mario Been’

Oud-middenvelder? Jazeker: ,,Ik ben gestopt. Dat heb ik in januari van dit jaar besloten. Ik ben al een paar keer geopereerd aan mijn knie en kreeg in januari toch weer heel veel last. Mijn ontbijt op zondag bestond uit twee pijnstillers en 's middags herhaalde ik die maaltijd, maar desondanks stond ik met tranen in mijn ogen van de pijn op het veld. Toen heb ik gezegd: 'Het gaat niet meer.'"