Van der Poel blijft stoïcijns: 'Historisch? Als iedereen het zegt zal het wel zo zijn'

Bart Brentjens kon een cynisch lachje niet onderdrukken toen de volgende journalist voor zijn neus stond. ,,Normaal zie ik jullie hier nooit”, knipoogde ‘Mister Mountainbike’. Want ook hij wist waarom het gisteren ook qua publieke belangstelling zo ontzettend druk was in het Apeldoornse Orderbos. Mathieu van der Poel was in the house.

Nadat de 23-jarige Vlaamse Brabander dit jaar al het NK veldrijden en het NK op de weg had gewonnen, ging hij gisteren op voor zijn derde rood-wit-blauwe trui. Mede daardoor is Van der Poel nu ook bij het brede publiek een fenomeen aan het worden. Of zoals de organisator van de Acht van Chaam zaterdag trots liet weten: ‘We hebben de Nederlandse Peter Sagan in huis.’

Dat Matje die kampioenstrui ging pakken, was voor Brentjens ruim voor de start niet eens de vraag. ,,Die kunnen ze hem nu alvast wel geven.” De oud-olympische kampioen ziet in Van der Poel een man die geknipt is voor het mountainbiken. ,,Het is ongelooflijk wat hij met een fiets kan. En de cultuur van deze sport past, denk ik, zelfs beter bij hem dan het rijden op de weg.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel © Pim Velthuizen

Olympische plak

Juist vanwege de olympische status pakt Van der Poel de komende jaren in de zomer het offroadwerk er serieus bij. ,,Het is mijn beste en eerlijkste kans op een olympische plak. Op de weg kun je de beste zijn, maar toch niet winnen”, zo licht hij zijn Road to Tokyo toe. Voor alle duidelijkheid: veldrijden is niet olympisch. Het is gezien de televisie-uitzendingen voor Team Corendon wel de meest interessante bezigheid van hun kopman.

Dat de populariteit van Van der Poel de laatste tijd tot grote hoogte stijgt, omdat zijn manier van koersen en crossen tot de verbeelding spreekt, is voor Corendon allemaal maar meegenomen.

De renner zelf blijft er stoïcijns onder. Nadat hij gisteren met één welgemikte aanval alles op een hoop gereden in Apeldoorn en zo een derde kampioenstrui had veroverd, liet Van der Poel ook alle voorspelbare vragen in de mixed zone geduldig over zich heen komen. ‘Je schrijft hier historie’, riep de opgewonden speaker hem toe. ,,Zo ervaar ik het niet. Maar als iedereen het zegt, zal het wel zo zijn”, reageerde de kampioen droogjes. ,,Ik vind het vooral mooi dat ik hier vandaag mijn eerste mountainbiketitel pak. Maar die op de weg zegt me meer. Het parkoers en de tegenstand hier was een stuk minder dan ik gewend ben in de internationale wedstrijden.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel © Pim Velthuizen

Kiezen

Vervolgens kwam ’s mans combinatie van én veldrijden, én wegwielrennen én mountainebiken aan bod. ,,Ik hoef niet te kiezen”, kapte hij de discussie na een tijdje af. ,,Ik wil het ook niet. De mengeling van de drie maakt het voor mij zo leuk. De prikkel is om het dusdanig aan te pakken dat ik diversiteit kan behouden.”

Van der Poel rijdt dinsdag 7 augustus het EK mountainbike in Glasgow, de zondag erop het EK op de weg. ,,Ik ken geen renner die weg en mountainbike in de zomer zo combineert”, verduidelijkt bondscoach Gerben de Knegt nog maar eens hoe uniek de Nederlandse Sagan is.

In Schotland worden gelijktijdig ook de EK’s golf, roeien, turnen en zwemmen afgewerkt. Of er een derde uitdaging voor Van der Poel tussenzit? ,,Liever tennis”, laat hij weten. En het EK baan? ,,Nee, dank u. Dat is niks voor mij. Deze drie disciplines zijn voor mij genoeg om te combineren. Ik ga zelf niet eens op de fiets boodschappen doen.”