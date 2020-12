Van der Poel is ook als veldrijder nog scherp en gemotiveerd

Internatio­na­le media: ‘Barça is een stervende man en de wereld heeft leiders als Demba Ba nodig’

9:12 Manchester United en FC Barcelona kregen gisteravond een enorme tik in de Champions League, terwijl het duel tussen Istanbul Basaksehir en Paris Saint-Germain na vermeend racisme misschien wel het meest besproken duel was. Dit schreven de internationale media over het spektakel in de Champions League.