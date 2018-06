Van der Sar, Cantona, Verón, Farah en Bolt schitteren bij Soccer Aid

FotoserieVanavond wordt op Old Trafford in Manchester de Soccer Aid-benefietwedstrijd gespeeld. Edwin van der Sar, Jaap Stam, Eric Cantona, Juan Sebastián Verón, Mo Farah en Usain Bolt schitterden in het Theathre of Dreams om geld in te zamelen voor UNICEF. Bekijk hieronder de mooiste foto's.