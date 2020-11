Van der Vaart over duel ex-clubs: ‘Normaal gesproken pakt Ajax zes punten tegen Midtjylland’

Giggs opzij bij Wales na beschuldi­ging mishande­len vriendin

15:02 Ryan Giggs doet een stap opzij als bondscoach van Wales. De oud-speler van Manchester United is er de komende drie interlands in ieder geval niet bij. Giggs is verwikkeld in een gevoelige privézaak; hij wordt verdacht van mishandeling van zijn vriendin. De politie van Manchester heeft de 64-voudig international van Wales afgelopen weekeinde gearresteerd.