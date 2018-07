Van der Ven heeft na 5 jaar handboogtitel terug

Rick van der Ven is de nieuwe Nederlands kampioen handboogschieten. Na 5 jaar kwam er zondagmiddag op de Parade in Den Bosch een einde aan de heerschappij van Sjef van den Berg.

De 27-jarige Van der Ven, ook al Nederlands beste met de recurveboog in 2010, 2011 en 2012, weerstond in de eindstrijd de 8 jaar jongere Jan van Tongeren uit Demen. Het werd 7-3 in sets.

Van der Ven zette tijdens de Olympische Spelen van 2012 Londen het handboogschieten op de kaart in Nederland met een 4e plaats. Zes jaar later is de Ossenaar niet meer zeker van een plekje in het Nederlands team voor de grote toernooien. Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther en Limburger Steve Wijler zijn hem voorbijgestoken op de internationale ranglijst.

Niet de voorkeur

Voor de derde plaats in Oranje lijkt op dit moment de jeugdige Van Tongeren de voorkeur te hebben bij bondscoach Ron van der Hoff. De uitslag van de NK-finale zal daar waarschijnlijk niets aan veranderen met het oog op de selectie voor de Europese kampioenschappen in augustus. ,,Daar reken ik niet meer op. Volgend jaar wil ik hier weer staan. Het maakt niet uit hoe, als ik dan hier maar mag schieten", aldus Van der Ven.

In juni 2019 is Den Bosch gastheer van de wereldkampioenschappen handboogschieten, met de finales eveneens op de Parade. Op dat WK zijn voor de recurveschutters tickets te verdienen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Van der Ven moet nog niet afgeschreven worden voor zijn derde Olympiche Spelen. Ik wist zeker dat ik dit nog kon, moest het alleen af en toe bewijzen op een wedstrijd. Dat is dit weekeinde goed gekomen."

Jan van Tongeren, net als Van der Ven linkshandig, erkende na de finale zijn meerdere in zijn tegenstander. ,,Rick was vandaag gewoon beter."

Titelverdediger Sjef van den Berg moest genoegen nemen met het brons.



Teamzilver

Ook in de teamwedstrijd pakte Van Tongeren een zilveren medaille. Hij verdedigde samen met Rick van den Oever de clubkleuren van Concordia uit Sint-Oedenrode. Van den Oever miste in de finale een 'opgelegde kans' op de gouden medaille. In plaats van 5-3 werd het 3-3, waarna Steve Wijler en Robin Geubels van De Grensschutters uit Reuver de beslissende set wonnen.