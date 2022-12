Van der Voort maakt geen fouten en gaat door naar de derde ronde

Voor sprinter Olav Kooij was 2022 een topseizoen: ‘Het jaar van mijn doorbraak? Dat moet nog komen’

2022 was voor Olav Kooij een topjaar met liefst twaalf zeges. In de laatste gaf de 21-jarige Numansdorper met groot machtsvertoon Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen het nakijken. Het was een indrukwekkend statement van het Jumbo-Visma-talent, dat liet zien de beste sprinters te kunnen kloppen. En er zit nog meer in het vat. ,,Jaar van mijn doorbraak? Dat moet nog komen.”

22 december