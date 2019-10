Van Dijk en Wijnaldum naar Genk, Depay gaat voor drie uit drie

Naast Ajax-Chelsea komen er vanavond nog genoeg andere Nederlanders in actie in de Champions League. Zo spelen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum dicht bij eigen land en hoopt Memphis Depay zijn moyenne vast te houden.

Liverpool nu wel simpel?

Van Dijk en Wijnaldum gaan met Liverpool op bezoek bij KRC Genk. Dat klinkt misschien als een simpel abc’tje, maar begin deze maand wisten de Belgen in eigen huis Napoli al op 0-0 te houden. Laat dat nou net de tegenstander zijn waar Liverpool de eerste poulewedstrijd van verloor. Na die eerste nederlaag gaf de titelverdediger op Anfield een 3-0 voorsprong weg tegen Red Bull Salzburg, om vervolgens nog wel een 4-3 zege uit het vuur te slepen. Kortom: ‘The Reds’ zijn tot nu toe allesbehalve comfortabel onderweg in de

groepsfase van de Champions League. Liggen er kansen voor Genk vanavond?

Volledig scherm Virgil van Dijk verliest het van Hwang Hee-Chan tijdens Liverpool-RB Salzburg © AFP

Wat kan Mick tegen Frenkie?

Lachende afgevaardigden tijdens de loting, toen Slavia Praag gekoppeld werd aan FC Barcelona, Borussia Dortmund en Internazionale. Voorlopig staat de ploeg van aanvaller Mick van Buren gewoon derde in de poule. Het tot nu toe enige punt werd behaald in Milaan, waar Slavia op weg leek naar meer. Een gelijkmaker van Inter in de blessuretijd voorkwam een grote Tsjechische stunt. Vanavond ontvangt Slavia in eigen huis het grote Barcelona en staat Van Buren tegenover Lionel Messi en landgenoot Frenkie de Jong. Laatstgenoemde speelde tot nu toe alle 180 minuten met de Catalanen in de Champions League.

Stefan de Vrij is met zijn Inter door het eerdere gelijkspel tegen Slavia meteen achterop geraakt bij Barcelona en Dortmund. Drie weken geleden kwam de ploeg van Antonio Conte nog vroeg op voorsprong in Camp Nou, maar twee doelpunten van Luis Suárez bezorgden Barcelona toch de drie punten. Wil Inter nog wat in de Champions League, mag er vanavond in ieder geval niet thuis verloren worden van Borussia Dortmund.

Volledig scherm Stefan de Vrij eerder in duel met Lionel Messi tijdens FC Barcelona-Inter. © AFP

Depay naar drie uit drie?

Memphis Depay keerde begin deze week na zijn bovenbeenklachten terug in de selectie van Olympique Lyon. De aanvaller miste eerder de confrontatie van Oranje met Wit-Rusland. Depay was tot nu toe van grote waarde voor Lyon, met doelpunten tegen zowel Zenit St. Petersburg als RB Leipzig. Lyon staat mede dankzij die goals met Zenit gedeeld bovenaan in Groep G en treft vanavond Benfica, dat tot nu toe nog geen punt pakte.

Naast Depay zit ook Kenny Tete bij de groep van trainer Rudi Garcia. De rechtsback maakte dit seizoen nog geen minuut in de Champions League, waar hij wel vaak in actie komt in de Franse Ligue 1.

Resultaat Ajax belangrijk voor Cillessen

Jasper Cillessen houdt met zijn Valencia de verrichtingen bij Ajax-Chelsea ongetwijfeld nauwlettend in de gaten. De Spanjaarden hebben net als Chelsea drie punten en gaan vanavond op bezoek bij Lille, dat nog puntloos is. Valencia begon deze Champions League-campagne succesvol met een 1-0 zege bij Chelsea en ging daarna in eigen huis hard onderuit tegen Ajax (0-3). Mocht Chelsea vanavond winnen in de Johan Cruijff Arena, ligt de strijd

in groep H volledig open. Lille lijkt bij een nederlaag tegen Valencia al vroeg klaar in de Champions League.

Volledig scherm Jasper Cillessen viert de gemiste strafschop van Ross Barkley tijdens Chelsea-Valencia. © Getty Images