Van Dijk en Wijnaldum tegen Strootman in Champions League, Robben treft Real

Het duel tussen Liverpool en AS Roma is extra pikant voor Mohamed Salah, de superster van de Engelsen. De afgelopen twee jaar kwam de Egyptenaar uit voor de Romeinen. Bij AS Roma staat Rick Karsdorp ook onder contract, maar hij kwam dit seizoen pas één keer aan spelen toe vanwege blessureleed.



De halve finales worden gespeeld op 24 en 25 april, de returns zijn een week later. Op 26 mei wordt in Kiev de Champions Leaguefinale gespeeld. Het is voor het eerst dat de laatste vier teams in het kampioenenbal uit Engeland, Duitsland, Spanje én Italië komen.



Real Madrid won de afgelopen twee jaar de Champions League.