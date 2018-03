Van Dijk mogelijk nieuwe aanvoerder Oranje: 'Fantastische eer'

Koeman gaat deze week een eerste, tweede en waarschijnlijk ook derde aanvoerder aanwijzen. ,,Een aanvoerder moet overwicht in de groep hebben maar in mijn ogen ook op een bepaalde positie spelen", stelde de opvolger van Dick Advocaat. ,,Ik zou niet snel voor een keeper of spits kiezen. Ik heb denk ik geen speler in mijn selectie zitten die bij voorbaat alles speelt. Daarom zal ik meerdere aanvoerders aanwijzen."