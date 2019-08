Van Dijk vindt het prima dat vrouw Super Cup fluit: ‘Kijk eens naar haar cv!’

De Europese bond UEFA wees de Française Stéphanie Frappart aan voor het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League. ,,Als iemand kwaliteit heeft, en dat heeft ze, want anders zou ze niet voor deze wedstrijd zijn aangewezen, dan is het prima", zei Van Dijk een dag voor de wedstrijd in het stadion van de Turkse club Besiktas.



Frappart leidde vorige maand in Lyon de finale van het WK voor vrouwen tussen Nederland en de Verenigde Staten (0-2). Als eerste vrouw mag ze nu de wedstrijd om de Europese Supercup fluiten. ,,Ik denk dat ze deze wedstrijd verdient", aldus Van Dijk, verdediger van Liverpool. ,,Kijk eens naar haar cv. Ze heeft al zoveel grote wedstrijden gefloten. Het geslacht van iemand is helemaal niet relevant.”