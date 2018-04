Van Dijk: ‘We moesten een storm overleven’

Virgil van Dijk heeft zich met Liverpool geplaatst voor de halve finale van de Champions League na een 1-2 zege in het Etihad Stadium. ,,We dwongen dit af.”

Met een ontspannen glimlach op zijn gezicht kwam Virgil van Dijk als laatste speler van Liverpool de kleedkamer uit. De verdediger (26) genoot zichtbaar na van de zege (1-2) in het Etihad Stadium. Mede dankzij zijn kalme maar resolute optreden legde de ploeg van trainer Jürgen Klopp Manchester City het zwijgen op. Ondanks zijn sterke inbreng was hij kritisch op zichzelf.

,,Je weet vooraf dat je enorm onder druk gaat komen”, vertelde Van Dijk, die met Liverpool een voorsprong van 3-0 verdedigde in de return van de kwartfinale van de Champions League. ,,Dat die goal valt na twee minuten, helpt dan niet.” De international doelde op een duel met Raheem Sterling. Toen de arbiter niet floot voor een overtreding, bleef Van Dijk met zijn handen in de lucht stilstaan. Uit de tegenaanval scoorde City direct.

Volledig scherm © Photo News

,,Ik neem mezelf wel iets kwalijk”, gaf hij toe. ,,Je weet dat je dingen anders kan oplossen, al vind ik dat het een overtreding was. Eerste tikte hij me op mijn hak. Daarna gaf hij me een duw. Ik had iets slimmer moeten zijn. Uiteindelijk herpakte ik me goed in de tweede helft. En we wonnen.” De ommekeer volgde op een speech van Klopp. De Duitser gaf aan dat Liverpool zelf moest gaan durven aanvallen, zoals vooraf ook was afgesproken.

,,Bepaalde dingen moeten bij ons gewoon beter, zoals in de eerste helft vanavond. We moeten voetballen. Na de rust zie je dat als we de bal hebben, je City breekt op cruciale momenten. We weten dat we fantastische spelers voorin hebben lopen, dat het middenveld top staat en dat we achterin uitstekend kunnen verdedigen. Ons tactisch plan is altijd fantastisch.”

Van Dijk roemde de kracht van Liverpool, maar gaf aan dat de spanning op het veld groot was. ,,Je probeert kalm te blijven. Je moet een beetje geluk hebben. Die bal op de paal van Bernardo Silva. De afgekeurde goal van Leroy Sané. Dat geluk moet je wel afdwingen en dat deden we. Geweldig. Dit wil je bereiken. Als speler, als team en als club. We zien verder wat ons te wachten staat in de halve finale.”

Volledig scherm © Photo News

Het soms angstaanjagende overwicht van Manchester City bezorgde hem geen trillende benen. ,,Het was een storm die je moet overleven. Toen we opstelling zagen, wisten we meteen dat Guardiola City heel aanvallend zou laten voetballen. Daar moet je rekening mee houden. We begonnen niet bepaald top, maar in de tweede helft speelden we heel volwassen. Achterin gaven we geen kans weg.”

Van Dijk, die zich de filosofie van Klopp inmiddels eigen heeft gemaakt, vond niettemin dat Liverpool zich in de eerste helft beter had moeten weren. ,,City speelt met vier aanvallers. Je moet dan toch het risico nemen om zelf te gaan voetballen. Dat deden we niet. Het gat tussen de defensie en de voorhoede was veel te groot als we de lange bal speelden. Dat bespraken we in de pauze. Het werkte. Je zag een heel ander Liverpool terug.”

Voor Van Dijk vormt het bereiken van de halve eindstrijd een hoogtepunt in zijn carrière. Ondanks zijn aantoonbare aandeel in het succes bleef hij bescheiden. ,,Ik maakte de stap naar Liverpool om het hoogst haalbare te bereiken, om prijzen te winnen. Dat ik me zo goed in het team heb kunnen spelen, gaat niet zonder de hulp van iedereen om me heem. Het gaat steeds beter. Ik heb het maar mijn zin.”