Van Gerwen blijft matig presteren in 2020 en verliest ook van Smith

Afgelastin­gen amateur­voet­bal houden ook aan in het inhaalweek­end

11:31 Het amateurvoetbal heeft ook dit jaar weer enorm last van de afgelastingen. In het eerste weekend van maart stond er een inhaalprogramma voor de boeg, maar ook daarin kunnen er een hoop wedstrijden niet doorgaan. Velden staan vol plassen of zijn te drassig.