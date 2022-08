Van Gool en consorten grijpen op 4x100 meter estafette naast medaille: ‘Het is frusterend’

,,De vierde plaats is frustrerend, want je wilt een medaille en het was close", reageerde Joris van Gool na de EK-finale voor de camera's van de NOS. ,,Maar als ik naar de tijd kijk, denk ik dat we toch trots mogen zijn”, relativeerde hij meteen.

De Nederlandse ploeg kwam namelijk tot een tijd van 38,25, terwijl de Britten naar het goud liepen in 37,67. De Fransen pakten het zilver in 37,94, voor de Polen in 38,15.

Voor de Rijense sprinter kwam er zo geen succesvol einde aan een voor hem verder slecht verlopen toernooi. Op ‘zijn’ afstand, de 100 meter sprint, kwam hij niet verder dan een veertiende tijd in de series en was daardoor al meteen uitgeschakeld. ,,Het is gewoon slecht. Het hele jaar al", was na afloop van dat onderdeel zijn eigen bikkelharde conclusie. ,,Het moet hierna anders.”