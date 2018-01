Van Hanegem ziet transfer Van Persie naar Feyenoord niet zitten

Willem van Hanegem is geen voorstander van de komst van Robin van Persie naar Feyenoord. ,,Hij is een geweldige speler geweest, maar Van Persie zit anders in elkaar dan Kuyt. Van Persie kan het niet opbrengen om op de bank te zitten. Dan nog liever Kramer, die af en toe een broodje kroket eet, op de bank'', aldus De Kromme bij het Ziggo-programma Peptalk.