Van La Parra buigt met Rode Ster pas laat voor Bayern

Bayern München is de campagne in de Champions League begonnen met een ietwat moeizame zege op Rode Ster Belgrado, met Rajiv van La Parra in de gelederen. De Duitse kampioen won op eigen veld met 3-0. De beslissing viel pas in de slotfase.

Na ruim een half uur kwam Bayern al wel op voorsprong. Kingsley Coman kopte in, na een mooie voorzet van Ivan Perisic van de rechterflank. Even later werd een doeltreffend hakballetje van Philippe Coutinho wegens buitenspel afgekeurd. Pas 10 minuten voor tijd maakte Robert Lewandowski het tweede doelpunt. In blessuretijd maakte Thomas Müller er nog 3-0 van.

Spurs

Bijna een helft lang leek Tottenham Hotspur in Piraeus Olympiakos een masterclass in effectiviteit te geven, maar de thuisclub toonde veerkracht en boog een 0-2 achterstand om in een gelijkspel.

Kans op kans kreeg Olympiakos, vooral Daniel Podence. De Portugees kwam in de 18de minuut echter niet verder dan een schot op de paal. Niet veel later volgde één van de weinige aanvallen van Spurs in Griekenland. Harry Kane werd wat opzichtig neergelegd door Yassine Meriah. De Engelse spits schoot de penalty op prachtige wijze - hoog door het midden - binnen.

Olympiakos ging daarop op jacht naar de gelijkmaker. Maar was het Tottenham dat opnieuw scoorde. Lucas Moura schoot vanaf 17 meter heerlijk binnen en kreeg de fanatieke aanhang van de thuisclub stil.

Olympiakos bleef echter gaan. Vlak voor de rust had Podence het vizier wel op scherp. Met een schuiver in de verre hoek zorgde de middenvelder voor de gelijkmaker. Een paar minuten na de rust kreeg ook Olympiakos een penalty. Mathieu Valbuena kreeg een tikje van Jan Vertonghen. Arbiter Gianluca Rocchi vond het genoeg voor een strafschop en de VAR floot de Italiaan ook niet terug. Na Kane nam ook de neerlegde Valbuena de penalty zelf en tekende zo voor de gelijkmaker.

Olympiakos bleef daarna het spel maken, maar de finalist van vorig seizoen was het dichtst bij de zege. Invaller Erik Lamela ging vlak voor tijd echter voor eigen succes in plaats van de bal af te geven op de vrijstaande Kane, die zichtbaar boos was over het egoïsme van zijn Argentijnse ploeggenoot.

