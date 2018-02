Van La Parra houdt zich niet aan lijstje, Victoria geniet in La Bombonera

WK-ambassadrice in La Bombonera

De 34-jarige Victoria Lopyreva is door Rusland aangewezen als ambassadrice voor het WK 2018. Om vast in de stemming te komen voor het mondiale voetbaltoernooi, reist ze de hele wereld over om wedstrijden te bezoeken en mensen te spreken. Gisteravond was ze te gast in La Bombonera bij Boca Juniors - Temperley (1-0). Victoria keek haar ogen uit in de voetbaltempel in Buenos Aires. ,,Het stadion bonsde en mijn hart ook. Ik had kippenvel over mijn hele lichaam." Victoria is duidelijk een echte liefhebber.