Van Leer verlaat Ajax en kiest voor Sparta

Van Leer is de ervaren doelman naar wie Sparta op zoek was. De geboren Utrechter begon zijn profloopbaan bij PSV, waar hij het niet tot het eerste elftal schopte. Vervolgens brak hij door bij Roda JC, waarna hij de overstap maakte naar Ajax.

Mogelijk wordt dit Roy Kortsmit. De in Hoek van Holland woonachtige goalie was lange tijd de onbetwiste eerste doelman op Het Kasteel. Een jaar geleden vertrok hij evenwel om elders voor zijn geluk te gaan. Dat liep uit op een teleurstelling. Het eerste half jaar had hij geen club, waarna hij vervolgens voor zijn kans ging bij Almere City in de eerste divisie. Daar stopte zijn avontuur al snel vanwege de corona-crisis. Inmiddels traint de contractloze Kortsmit weer mee met de selectie van Henk Fraser en geldt hij als een serieuze gegadigde om met Van Leer de strijd aan te gaan. Een beslissing hierover wordt evenwel niet op korte termijn verwacht.