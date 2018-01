Van Persie en Feyenoord worden herenigd

Guardiola verwacht Jesus eerder terug bij City

18:20 Trainer Pep Guardiola van Manchester City heeft goed nieuws gekregen over de revalidatie van zijn spits Gabriel Jesus. De Braziliaan is herstellende van een knieblessure en ligt volgens de medische staf voor op schema. Naar verwachting kan Guardiola hem komende maand in de eerste confrontatie met FC Basel in de achtste finales van de Champions League al gebruiken.