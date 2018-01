Van Persie tekent voor 1,5 jaar bij Feyenoord

Door Mikos Gouka De 34-jarige aanvaller deed in Turkije financieel wat extra water bij de wijn om met 'Fener' te kunnen breken, terwijl naar verluidt ook zijn nieuwe werkgever Feyenoord een geldbedrag overmaakt naar Istanboel. Van Persie tekent maandag, 13,5 jaar na zijn vertrek uit Rotterdam naar Arsenal, voor de komende anderhalf jaar en zal vervolgens in de Kuip officieel aan de pers worden voorgesteld. Of de speler er tegen FC Utrecht al bij is, is uiteraard nog niet zeker. Van Persie speelde vijf maanden geleden zijn laatste officiële competitiewedstrijd, de medische staf zal eerst beoordelen of hij fysiek al klaar voor een duel in de eredivisie.

Twee duels

Van Persie werd opgeleid bij Excelsior, maar bij Feyenoord begon hij zijn profcarrière. Hij debuteerde op 3 februari 2002 als invaller tegen Roda JC in de hoofdmacht van Feyenoord. De eigenzinnige tiener had als linksbuiten een aandeel in het veroveren van de UEFA Cup in 2002. Hij werd ook direct uitgeroepen tot talent van het jaar in Nederland. In de zomer van 2004 verliet Van Persie De Kuip voor een overstap naar Arsenal, waar hij tot 2012 voetbalde. Toen nam Manchester United hem voor 32 miljoen euro over. Bij United was de spits aanvankelijk succesvol. Mede vanwege blessures kwam hij in zijn laatste seizoen weinig aan spelen toe. Daarom vertrok Van Persie in 2015 naar Fenerbahçe. Ook daar kende hij aanvankelijk veel succes, maar later werd het minder.