Van Rijthoven doet goede kwalificatiezaken voor Roland Garros

Er vielen dit weekend een aantal beslissingen. HVCH is kampioen na een gelijkspel tegen Rhode en promoveert voor het eerst in de historie naar de hoofdklasse. In Tilburg werd Reeshof kampioen in de vierde klasse na een overwinning op directe concurrent Jong Brabant. Bekijk hier het overzicht.

15 mei