Van Rijthoven kan Wimbledon-schema nog altijd niet geloven: ‘Best een raar gezicht’

Alejandro Valverde in ziekenhuis na aanrijding tijdens training, bestuurder auto zou zijn doorgere­den

Alejandro Valverde is samen met twee collega's tijdens een training aangereden door een auto, zo melden Spaanse media. De 42-jarige renner van Movistar werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Valverde is bij bewustzijn is en heeft geen botbreuken, zo laat zijn ploeg weten. Wel blijft hij 24 uur ter observatie in het ziekenhuis.

15:42