Van Rijthoven struikelt over laatste horde en mag niet naar hoofdtoernooi in Rotterdam

Topper tussen PSV en Ajax gaat niet door vanwege regenval

De topper in de Eredivisie Vrouwen tussen de voetbalsters van PSV en Ajax is afgelast. Vanwege overvloedige regenval was het veld van De Herdgang in Eindhoven onbespeelbaar geworden. Ajax en PSV staan respectievelijk op de tweede en derde plaats, achter koploper FC Twente.

13:19