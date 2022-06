Van Rijthoven treft Argentijn bij Wimbledon-debuut, Van de Zandschulp tegen oude vos López

Botic van de Zandschulp is op de All England Lawn and Tennis Club, waar het toernooi dit jaar voor de 100ste keer gespeeld wordt, als 21ste geplaatst. De 26-jarige Gelderlander zit op Wimbledon in het onderste gedeelte van het schema. De Nederlandse nummer 1 is voor de eerste ronde gekoppeld aan Feliciano López. Die Spanjaard, inmiddels 40 jaar, was drie keer kwartfinalist op Wimbledon en speelt graag op gras. Begin deze week verloor hij bij het ATP-toernooi van Mallorca echter wel al in de eerste ronde van Tallon Griekspoor. De wedstrijd tussen Van de Zandschulp en López staat voor dinsdag op het programma.