Van Rijthoven zet opmars op Wimbledon voort en wacht mogelijk gedroomde clash met Djokovic

Van Rijthoven is de eerste Nederlandse man die de vierde ronde weet te bereiken in achttien jaar. In 2004 was Sjeng Schalken de laatste die de tweede week van het grandslamtoernooi in Londen wist te halen. Vier jaar geleden baarde Kiki Bertens opzien door in het vrouwentoernooi tot de laatste acht door te dringen.