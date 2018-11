Van sfeervol in de Arena tot legendarisch in Da Luz

‘Die avond toen was compleet, geweldig’

Ajax - Barcelona, 26 november 2013, 2-1

,,We zaten met Ajax twee jaar achter elkaar in de poule des doods. Dan speel je alleen maar tegen topteams. Dus is het heel moeilijk om daar één wedstrijd uit te pikken en als mooiste aan te wijzen. Wedstrijden tegen Real Madrid in Bernabéu zijn natuurlijk enorm bijzonder, of uit tegen Manchester City ook. Die staan allemaal heel hoog op mijn lijstje. Dat geldt ook voor de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona die we met 2-1 wonnen. Zij waren al door en speelden met een minder sterk elftal. Maar dat neemt het geweldige gevoel van die wedstrijd niet weg. Die avond toen was echt compleet. De sfeer in het stadion was geweldig. Zoals dat nu ook is in de Johan Cruijff Arena tijdens Champions League-avonden.’’