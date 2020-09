Van Wolfswinkel verlengt contract en blijft dus tóch bij FC Basel

video Djokovic diep door het stof na wangedrag: ‘Sorry dat ik haar zoveel stress heb bezorgd’

9:50 Novak Djokovic heeft op Instagram zijn excuses aangeboden, enkele uren na zijn diskwalificatie op de US Open. ,,Deze hele situatie heeft me erg verdrietig en leeg gemaakt’’, zei Djokovic. ,,Ik heb gecheckt hoe het met de lijnrechter is en de toernooileiding vertelde me dat ze zich godzijdank goed voelt. Het spijt me buitengewoon dat ik haar zoveel stress heb bezorgd.’’