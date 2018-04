Vandeweghe en Pliskova naar eindstrijd in Stuttgart

Voor Vandeweghe is het al haar derde zege op een toptienspeelster van de week. Eerder versloeg ze Sloane Stephens en Simona Halep op de indoorgravelbaan. Tot het toernooi van Stuttgart had Vandeweghe pas twee keer gewonnen dit jaar. Een van die zeges boekte ze in de Fed Cup op Richèl Hogenkamp.