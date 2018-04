Vandeweghe vernedert Stephens in Amerikaans onderonsje

Vandeweghe en Stephens speelden afgelopen weekeinde nog samen in het Amerikaanse Fed Cupteam, dat ten koste van Frankrijk de finale bereikte. Maar van kameraadschap was in Stuttgart weinig te merken. Vandeweghe was meedogenloos, terwijl gravel haar minst favoriete ondergrond is. Ze won twaalf games op rij en liet Stephens, vorig jaar winnares van de US Open en vorige maand nog de sterkste in het toonaangevende toernooi van Miami, kansloos.