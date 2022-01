Veertiende club voor Royston Drenthe: van Racing Murcia naar Real Murcia

WK veldrijden Marianne Vos terug op haar troon: ‘Ze is simpelweg de beste wielren­ster aller tijden’

Met haar achtste wereldtitel in de cross is Marianne Vos (34) terug op haar troon. Het duurde meer dan zeven jaar en het WK-gevecht met Lucinda Brand was intens, maar de beste wielrenster aller tijden fietst weer in een regenboogtrui.

13:36