Veiling shirts eerbetoon Rensenbrink levert 17.000 euro op

Fotoreeks Federer en Nadal verbreken toeschou­wers­re­cord in Kaapstad

20:39 Met 48.000 toeschouwers in het Kaapstad Stadion hebben Roger Federer en Rafael het bezoekersrecord voor een tenniswedstrijd verbeterd. De twee grootheden traden in Zuid-Afrika aan voor een dubbelpartij voor het goede doel. Federer trad aan met Microsoft-oprichter Bill Gates. Nadal had komiek Trevor Noah aan zijn zijde. Het vorige bezoekersrecord dateerde uit november van het vorige jaar, toen in Mexico 42.517 mensen keken naar een demonstratiepartij tussen Federer en Alexander Zverev. Bekijk hier de mooiste foto's uit Kaapstad.